Fourniret heeft niks te zeggen op eerste procesdag 14 november 2018

De 76-jarige seriedoder Michel Fourniret is veel vergeten. Dat bleek gisteren op de eerste dag van het proces in Yvelines, Frankrijk, over de dood van Farida Hammiche. Deze vrouw was 30 toen ze in 1988 vermist geraakte. Pijnlijk detail: Hammiche was de echtgenote van de dooppeter van Fournirets zoon Sélim. Fourniret noemde de jongen in 1988 naar een gevangene met wie hij had vastgezeten voor een reeks zedenfeiten. Hij bekende tijdens zijn jarenlange opsluiting in de gevangenis al de moord op Hammiche. Volgens de seriedoder moest ze dood omdat zij de kist goud bezat van een legendarische overvallersbende. Gisteren zei Fourniret op de eerste procesdag dat er niks te zeggen valt over de moord. "Omdat het onvergeeflijk is." Voor de rest klaagde hij vooral over zwarte gaten in zijn geheugen. In 2008 werd Fourniret al veroordeeld tot levenslang voor aanranding en moord op 7 meisjes en vrouwen. Onder hen één Belgische: de 12-jarige Elisabeth Brichet uit Namen. (BJM)

