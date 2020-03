Exclusief voor abonnees Fourniret bekent negende moord 09 maart 2020

Seriemoordenaar Michel Fourniret heeft, na lang ontkennen, toegegeven dat hij achter de dood van Estelle Mouzin zit. Dat meisje van 9 verdween in januari 2003 in het Franse Guermantes, op weg van school naar huis. Fourniret kwam meermaals in beeld als dader, maar de verdenking kon nooit worden hardgemaakt. Onder meer omdat hij op de bewuste dag vanuit zijn huis in het Belgische Sart-Custinne naar zijn zoon gebeld zou hebben, een verklaring die ondersteund werd door telefonieonderzoek. Maar zijn ex-vrouw gaf eind vorig jaar toe dat zij het was die belde, in opdracht van Fourniret - die op dat moment niet bij haar was. Het parket van Parijs zegt niet of hij ook aanwijzingen gegeven heeft over de locatie van Mouzins lichaam. De Fransman werd eerder al veroordeeld voor de moord op acht jonge vrouwen en kinderen.

