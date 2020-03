Exclusief voor abonnees Fotografeer eens een kikker met herpes 07 maart 2020

00u00

Merk je dit weekend een kikker of een pad op met gekke donkere vlekken of blaasjes? Dan zou het volgens Natuurpunt Vlaanderen weleens kunnen dat het beestje herpes heeft. De natuurorganisatie wil bestuderen hoe het de ziekte bij dieren kan voorkomen en vraagt daarom foto's te maken van zieke amfibieën. Herpes is in deze periode van het jaar, tijdens de voorjaarstrek en ei-afzet, immers het best waarneembaar. Paddenoverzetters worden daarom gevraagd om voorzichtig te zijn en extra hygiënische maatregelen te nemen.

