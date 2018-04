Fotogeniekste baby's zijn broer en zus 18 april 2018

De Gentse fotografe Marijke Thoen heeft opnieuw de prijs 'geboortefoto van het jaar' gewonnen, een wedstrijd georganiseerd in 51 landen, door de International Association of Professional Birth Photographers. Opmerkelijk is dat de foto waarmee Thoen wint (foto boven), in november nog van Facebook werd gegooid wegens 'ongepast'. Er is namelijk één tepel te zien. Thoens account werd toen ook 24 uur lang geblokkeerd. Het is trouwens de tweede keer dat Thoen de prijs wint. De eerste keer was in 2016, met een beeld van de geboorte van Nelle (foto rechts). Dat is het meisje op de winnende foto van dit jaar. Ze kijkt vol verwondering naar de geboorte van haar broertje Cisse in het ziekenhuis van Oostende. Fotogeniek geboren worden zit blijkbaar in de genen. (VDS)

