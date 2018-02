Fotofinish 19 februari 2018

Er was een fotofinish voor nodig, maar biatleet Martin Fourcade had gisteren op de massastart net voldoende over op de Duitser Simon Schempp om zijn vierde olympische goud in zijn carrière te bemachtigen: daarmee is hij de meest succesvolle Franse wintersporter ooit. De Noor Emil Hegle Svendsen ging met het brons aan de haal . (VH)