Exclusief voor abonnees FOTO VAN DE DAG 04 november 2019

00u00 0

Men kijkt er niet meer van op dat er zeehonden verblijven en vooral rusten in de haven van Nieuwpoort. Maar een zeehond die denkt dat hij een dolfijn is, dat is pas spektakel.

Ingestuurd door Natuurgids Luc David

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu