FOTO van de dag Eén eis op vakantie 09 juni 2018

00u00 0

Paul Verdurmen, een goede kameraad van onze familie, viert vandaag zijn 65ste verjaardag. Paul leest elke dag 'Het Laatste Nieuws' en heeft op zijn vakanties ook maar één eis: elke dag een uurtje (of twee) met rust gelaten worden om jullie krant te lezen. Op deze foto ziet u Paul met de krant in Corfu, waar hij momenteel met zijn echtgenote Linda en mijn mama Regina op vakantie is. Ik wil Paul ook graag eren ter gelegenheid van vaderdag: hij is niet alleen een schitterende vader voor zijn gezin, maar verleent ook 'vaderlijke' steun aan vele anderen. Ik ben hem dan ook eeuwig dankbaar voor de steun die hij onze familie gaf in moeilijker tijden, een steun waardoor ik me destijds kon toeleggen op mijn studies.

Stijn Baert

HLN