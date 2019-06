Exclusief voor abonnees Foto's vermiste minderjarigen getoond op trein 14 juni 2019

Publieke opsporingscampagnes van minderjarigen zullen voortaan ook te zien zijn in de NMBS-stations en op de treinen zelf. Dat hebben de spoorwegen en Child Focus aangekondigd. "De schermen kunnen zeer snel gebruikt worden, wat cruciaal is in de eerste uren na een onrustwekkende verdwijning", klinkt het. Zowat één op de drie treinen is uitgerust met geschikte schermen.

