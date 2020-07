Exclusief voor abonnees Foto op achtergelaten gsm breekt inbreker zuur op 14 juli 2020

00u00 0

Een twintiger is veroordeeld tot twee jaar cel voor verschillende inbraken en diefstallen. Hij verloor bij één van die pogingen zijn gsm, wat hem uiteindelijk de das om zou doen. In de nacht van 7 op 8 maart wilde de man een woning in Zaventem binnendringen. Hij slaagde erin een rolluik te forceren en het raam in te slaan. Maar door het lawaai dat hij gemaakt had, wekte hij de bewoner. Tijdens z'n vlucht viel zijn gsm uit zijn zak. De gealarmeerde politie vond een foto van de dader op de gsm en stuurde deze meteen door naar alle patrouilles. Met succes, want even later kruiste één van die patrouilles een verdachte man die wel erg leek op de man op de foto. Die probeerde nog te vluchten, maar dat kon niet baten. In zijn rugzak troffen de agenten gsm's, juwelen en laptops aan. Deze konden gelinkt worden aan twee andere inbraken en enkele diefstallen in de Brusselse metro. (WHW)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen