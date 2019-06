Exclusief voor abonnees Foto niet gedeeld 12 juni 2019

In het artikel 'Homofobie nog altijd 'bon ton' bij Vlaams Belang' (krant van gisteren, blz. 5), schreven we dat Kamerlid Wouter Vermeersch een foto gedeeld had van de FB-groep 'Bonny is niet mijn bisschop'. Dat is niet correct. Vermeersch heeft de foto enkel geliket, niet gedeeld. Onze excuses daarvoor.