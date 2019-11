Exclusief voor abonnees Foto met Bart De Pauw lokt vooral positieve reacties uit 23 november 2019

'Eindelijk, Bart De Pauw is weer aan het werk', 'We hebben je echt gemist' of gewoon een heleboel hartjes-emoji's. Het waren maar enkele reacties op de foto die Jan Verheyen gisteren op Instagram plaatste. Daarop poseert de regisseur samen met 'Callboys'-acteur Rik Verheye en tv-maker Bart De Pauw, die eind 2017 uit de spotlights verdween na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Na een lange tv-pauze werkt De Pauw sinds enkele maanden weer aan nieuwe programma's, waaronder 'De influencers'. In die VIER-reeks heeft zowel Verheye als Verheyen een rol.

