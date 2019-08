Exclusief voor abonnees Foss eindwinnaar Ronde van de Toekomst, Van Wilder derde 26 augustus 2019

Tobias Foss gaf de eindzege in de Ronde van de Toekomst niet meer uit handen. De 22-jarige Noor, die volgend seizoen zal uitkomen voor Jumbo-Visma, bleef in het klassement de Italiaan Giovanni Aleotti en de 19-jarige Vlaams-Brabander Ilan Van Wilder voor. Mauri Vansevenant, zoon van ex-prof Wim, werd zesde in de eindstand. Twee Belgen in de top tien. Vroege vluchter Jefferson Cepeda ging met de slotetappe aan de haal. Foss volgt op de erelijst Tadej Pogacar op, twee jaar geleden stak Egan Bernal de eindzege op zak. (XC)