Fosforgranaat lekt giftige rook in hartje Ieper 14 juli 2018

Een beschadigde fosforgranaat, opgehaald bij graafwerken aan een belangrijk kruispunt in Ieper, heeft gisteren voor behoorlijk wat overlast gezorgd. Toen het springtuig in een aanhangwagen werd geladen die het bouwpuin zou wegbrengen, kwam fosfor van de granaat in contact met zuurstof. Dat zorgde voor behoorlijk wat vlammen en een dikke witte rook. Die was giftig en daarom stelden de hulpdiensten een perimeter in. Omdat veel mensen in de buurt niet thuis waren, hoefden slechts vijf bewoners te worden geëvacueerd. Ontmijningsdienst DOVO maakte het tuig onschadelijk. Na anderhalf uur konden de bewoners weer naar huis. (VHS)