Forza Ninove start lastercampagne tegen "linkse rat" 28 december 2018

Sinds bekend raakte dat er in Ninove een coalitie gevormd was zonder hem, laat Guy D'haeseleer, kopstuk van Forza Ninove, geen gelegenheid onbenut om Joost Arents de grond in te boren. Op Facebook beeldt hij hem af met rattenoren, -neus en -staart, om duidelijk te maken dat hij een "linkse rat" is - al kan je een coalitie met Open Vld, Samen en N-VA objectief gezien moeilijk 'links' noemen.

