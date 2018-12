Forza Ninove kan de macht grijpen in geheime stemming 18 december 2018

00u00 0

Open Vld is er niet in geslaagd om met N-VA coalitiegesprekken op te starten in Ninove. Daardoor ligt de weg voor het omstreden Forza Ninove open. Een samenwerking tussen Open Vld, Samen en N-VA was de enige mogelijkheid om een meerderheid te vormen zonder Vlaams Belanger Guy D'haeseleer en de zijnen. De schepenen zullen nu wellicht worden aangesteld via een geheime stemming op de gemeenteraad half januari. Bij zo'n geheime stemming is alles mogelijk - zélfs een college met alleen Forza-schepenen. Dat zou dan een minderheidsbestuur worden dat voor elk dossier op de steun van een andere partij moet rekenen. En dan blijft de burgemeesterssjerp nog een probleem. Om burgemeester te worden, is wel een voordrachtsakte nodig die door meer dan de helft van de verkozenen in de gemeenteraad moet worden getekend. (CVHN)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN