Forum voor Democratie haalt meer zetels dan partij van premier Rutte 22 maart 2019

De overwinning van Forum voor Democratie (FvD) is nog groter dan eerst gedacht werd. De partij van Thierry Baudet haalt 13 zetels in de Eerste Kamer, de VVD van premier Rutte strandt op 12 - al volgen officiële uitslagen pas maandag. In 91 Nederlandse gemeenten is FvD nu de grootste partij. In de Eerste Kamer houdt de coalitie van Rutte slechts 31 zetels van de 75 over. Voor steun in belangrijke stemmingen zal de regering dus moeten gaan aankloppen bij GroenLinks - die ook serieuze winst boekte woensdag - of bij de PvdA. Baudet zelf beseft dat hij water bij de wijn zal moeten doen, als hij zijn projecten wil realiseren. Het liefst zou de partij zien dat er nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer worden uitgeschreven. "Uit de uitslag blijkt dat het kabinet is uitgeregeerd", zei lijsttrekker voor de Eerste Kamer Henk Otten. (PhG)

