Fortnite, het zomerkamp

Te weinig beweging door het vele gamen? In Kortrijk kunnen kinderen sinds deze week op 'Fortnite zomerkamp' - een variant van het populairste computerspel ter wereld. Ze spelen er het computerspel na met pistolen met kogels in mousse. "Deze kampen waren het snelst uitverkocht van allemaal", zegt begeleider Adriaan D'Hondt. De kinderen gaan volledig op in het spel. "Slechts twee van hen spelen het spelletje niet online. We doen vooral spelletjes waarin ze, al dan niet in teams, zo lang mogelijk moeten proberen te overleven en we bouwen kampen waarin ze zich kunnen verschuilen." (AHK)