FORTIS SCHIKKING 20 juni 2019

00u00 0

Tot mijn grote verbazing lees ik in onze

krant van woensdag dat 95% van de

klanten van Deminor reeds een voorschot van 70% ontvingen omdat ze de

claim vóór eind 2018 hebben ingediend.

Eens te meer moeten wij vaststellen

dat men hier met twee maten en twee

gewichten werkt. Persoonlijk heb ik

eind augustus 2018, d.w.z. vanaf de

eerste dag dat het indienen van de

claim mogelijk was, de schikking aangevraagd. Intussen blijft het oorver -

dovend stil en aan de telefoon wordt

men constant met een kluitje in het riet

gestuurd. Gezien er op dit ogenblik

veel meer aanvragen zijn dan begroot,

riskeren wij dan nog veel minder te

ontvangen dan oorspronkelijk voorzien. Wordt de individuele gedupeerde

werkelijk anders behandeld dan zij die

lid zijn van een belangenvereniging, dan

kan men van discriminatie gewagen en

dit is normaal strafbaar. Het zou niet

meer dan billijk zijn dat men de aan -

vragen moest behandelen volgens

datum van indiening. Dit is dus zeker

niet het geval en dit kunnen velen met

mij getuigen. Maar wat doe je er aan?

Arie Mertens, Keerbergen

