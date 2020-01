Fortis laat ondernemers betalen: advies op kantoor? Dat is dan 300 euro MAC/MMM

17 januari 2020

05u00 0 De Krant Ondernemers die persoonlijk advies willen in hun vertrouwde bankkantoor, moeten bij BNP Paribas Fortis sinds kort intekenen op 'Advice Pro', dat hen minstens 300 euro per jaar kost. Wie dat te veel geld vindt, moet maar naar het callcenter bellen.

‘In een wereld in verandering maakt expertise het verschil': met die wervende slogan legt BNP Paribas Fortis uit waarom persoonlijk bankadvies voor ondernemers betalend geworden is. De bank heeft drie 'Advice Pro'-formules die 75 tot 324 euro per trimester of 300 tot 1.296 euro per jaar kosten. Daar staat uitgebreid persoonlijk advies - kredietoplossingen, vermogensbeheer, verzekeringsportefeuille... - tegenover, waarbij je ook het rechtstreekse nummer van de Adviseur Ondernemersbank en zijn assistent krijgt. Ook andere experts staan ter beschikking en als je naar het callcenter belt, zijn er geen wachtenden voor u.

BNP Paribas Fortis is de eerste grootbank die ondernemers laat betalen voor raad die vroeger (grotendeels) gratis was. "We hebben hier vooraf onderzoek naar gedaan en er was wel degelijk vraag naar advies op maat tegen betaling", zegt woordvoerster Hilde Junius. "Gezien de deskundigheid die we bieden en de investeringen die we doen in specifieke experts - nog maar weinig bankmedewerkers zijn allround - is onze prijszetting verantwoord. De ondernemers krijgen best wat in ruil."

Even kwalitatief

Bovendien is geen enkele klant verplicht om in te tekenen op 'Advice Pro', benadrukt Junius. "Het aanbod is er voor wie nood heeft aan een hechte begeleiding. Wie daar geen gebruik van wil maken, kan nog altijd terecht bij het Easy Banking Centre. Daar heb je - dat is mijn ervaring als particulier - vaak ook een vaste relatiebeheerder die proactief contact met je opneemt. Het is gratis en je kan er een beroep doen op experts. Het advies is wat minder op maat, maar kwalitatief evenwaardig. Ik kan me best inbeelden dat iemand met een eenmanszaak er genoeg aan heeft om één of twee keer per jaar wat zaken te overlopen en dus geen nood heeft aan de 'Advance Pro'-formules'."

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen reageert niet meteen afwijzend. "Het is belangrijk dat eerstelijnsadvies gratis blijft", zegt Christine Mattheeuws. "En er moet transparant over gecommuniceerd worden. Maar voorts staat het elke bank vrij om haar eigen businessmodel uit te zetten. Dat er geld gevraagd wordt voor deskundig advies, daar kunnen wij niets op tegen hebben." Sinds een jaar betalen trouwens ook sommige particulieren voor gespecialiseerd beleggingsadvies bij BNP Paribas Fortis. Maar anders dan bij de ondernemers zitten in het gratis pakket wél nog face-to-face gesprekken.

Uitgesloten

Volgens Brecht Coene van Spaargids.be is het initiatief van BNP Paribas een gevolg van de druk op de spaarmarkt. "Wanneer de banken spaargeld wegzetten bij de Europese Centrale Bank, kost hen dat 0,5 tot 0,6%. Op het totale spaarvolume is dat een enorm bedrag, en dus willen ze die kosten recupereren door allerlei diensten, services en extra's betalend te maken." Aangezien dat voor álle grootbanken geldt, valt te vrezen dat andere spelers het voorbeeld van BNP Paribas Fortis vroeg of laat zullen volgen.

"Als je ziet welke diensten die voorheen gratis waren nu betalend zijn: het houdt niet op", sakkert Simon November van Test Aankoop. "De meeste banken hebben dit jaar ook prijsverhogingen doorgevoerd voor onder andere geldafhalingen, handmatige transacties en papieren rekeninguittreksels. Wie de digitale trein gemist heeft en vertrouwt op z'n kantoordirecteur, wordt uitgesloten en gestraft." (MAC/MMM)