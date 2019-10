Exclusief voor abonnees Fortis kondigt snel digitaal woonkrediet aan 09 oktober 2019

00u00 0

Geen dag te vroeg voor wie nog wil genieten van de Vlaamse woonbonus, laat BNP Paribas Fortis weten dat het in 24 uur tijd een woonkrediet kan toekennen aan zijn klanten. Dat lukt via de website van de grootbank, en is ook beschikbaar voor wie al klant is bij Fintro. 'Easy Housing' werd een maand geleden in stilte gelanceerd, en mondde al uit in ongeveer 400 leningen voor een gemiddeld bedrag van 148.500 euro. De bedoeling is om ook gewone consumentenkredieten - waarvoor niet noodzakelijk een reden moet worden opgegeven - zo af te handelen.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen