Forser wijnglas doet meer drinken 21 maart 2020

Wijnglazen hebben de voorbije driehonderd jaar een zeven keer zo grote inhoud gekregen. Op zich al een opmerkelijke vaststelling, maar een onderzoeksteam onder leiding van psychologen Theresa Marteau en Gareth Hollands wou weleens weten of die enorme wijnglazen je effectief meer doen drinken. Ze experimenteerden met glazen waarvan de inhoud opliep van een zuinige 250 tot een forse 500 milliliter, en uit hun tests blijkt dat we daadwerkelijk de neiging hebben meer wijn te drinken als die in grotere glazen zit. Het verschijnsel doet zich vooral voor op restaurant en in mindere mate op café, wellicht omdat je daar zelf niet kunt bijvullen.

