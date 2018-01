Forse verhoging budget? STVV op stage in La Manga 00u00 0

Tegen alle verwachtingen in krijgt het Truiense oefenkamp dan toch Japans bezoek en mogelijk hebben ze goed nieuws bij. De kans is groot dat de nieuwe clubeigenaars een forse verhoging van het budget gaan doorvoeren. Een verdubbeling tot zelfs een verdriedubbeling behoort tot de mogelijkheden. Het huidige budget van STVV is 5 miljoen euro. Woensdag arriveert Takayuki Yajima namens de Japanse overnemer DMM in La Manga. Ook STVV-manager Philippe Bormans komt mee. Yajima is financieel directeur. Uitsluitsel over de budgetten voor volgend seizoen komt er op 16 januari. Dan zakt DMM met een delegatie van 15 man onder wie Yusuke Muranaka, de nieuwe voorzitter van STVV, af naar Sint-Truiden voor de nieuwjaarsreceptie. Gueye en Charisis reisden mee naar La Manga maar zijn niet fit. (FKS)

