Forse sanering bij moederbedrijf Galeria Inno 26 januari 2019

Bij de Duitse warenhuisketen Kaufhof, dat ook 16 Galeria Inno-warenhuizen herbergt, moeten ruim 2.600 banen sneuvelen na de fusie met branchegenoot Karstadt. Het gaat om 1.000 jobs bij het management en de administratie, maar ook om 1.600 voltijdse banen bij de verschillende filialen van Kaufhof. Omdat bij Kaufhof veel mensen deeltijds aan het werk zijn, treft de sanering volgens de Süddeutsche Zeitung 4.000 tot 5.000 werknemers. De sanering is nodig om Kaufhof weer competitief te maken, zegt topman Stephan Fanderl. "In zijn huidige toestand is Galeria Kaufhof op de lange termijn niet levensvatbaar." Of er ook banen in de Inno-vestigingen sneuvelen, is nog niet zeker.

