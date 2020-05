Exclusief voor abonnees Forse leerachterstand, in Wallonië zelfs tot een derde van schooljaar 28 mei 2020

De dagen zonder school kosten de Vlaamse leerlingen tegen eind juni naar schatting zo'n 5 PISA-punten van de 40 die zij verondersteld zijn te halen in een schooljaar. De Waalse kinderen, die geen preteaching krijgen en bij wie de heropstart nog beperkter is, verliezen zelfs al meer dan 10 punten. "Een leerachterstand van een derde van een schooljaar, wordt nog heel moeilijk in te halen", zegt onderwijseconoom Kristof De Witte (KULeuven), die ook "enorme gevolgen" voor de economie voorspelt. "Want wie langer studeert, verdient meer en draagt meer bij tot de maatschappij." De Witte pleit voor de heropening van alle klassen. (ADW)