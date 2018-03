FORSE KRITIEK OP MISLUKTE TERUGKEERVLUCHT TSJETSJEENS GEZIN 09 maart 2018

De Algemene Inspectie van de politie uit scherpe kritiek op een fout gelopen terugkeervlucht voor een Tsjetsjeens gezin eind vorig jaar. De federale politie stond 's ochtends met veel machtsvertoon in het asielcentrum in Geldenaken, om de 10-koppige familie op een vliegtuig naar Polen te zetten. De Algemene Inspectie heeft geen opmerkingen over het politieoptreden zelf - dat was "hardhandig maar noodzakelijk om de vader in bedwang te houden". De lokale directie van Fedasil wordt wél op de korrel genomen. Zo had de centrumdirecteur moeten controleren of de familie voltallig was. Nu ontbrak een 14-jarig meisje, waarop besloten werd dat de moeder moest achterblijven. Pas toen de vader en de overige kinderen op de militaire luchthaven van Melsbroek waren, werd hun vlucht alsnog geannuleerd.

