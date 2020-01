Exclusief voor abonnees Fors minder jonge verkeersdoden 31 januari 2020

In vier jaar is het aantal verkeersdoden bij 18- tot 24-jarige chauffeurs herleid tot een derde. In 2018 vielen er twaalf verkeersdoden te betreuren, terwijl dat er in 2014 nog 36 waren. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams verkeersminister Lydia Peeters (Open Vld). Vorig jaar werd de trend bevestigd: in de eerste negen maanden vielen er negen doden. De meeste slachtoffers (3) vielen in Limburg. Wat zwaargewonden betreft, voert Oost-Vlaanderen (17) de lijst aan, gevolgd door West-Vlaanderen en Limburg (elk 15), Antwerpen (11) en Vlaams-Brabant (7). Ook qua lichtgewonden (303) is Oost-Vlaanderen de koploper. (CMG)