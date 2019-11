Exclusief voor abonnees Fors meer zedendossiers in tien jaar 23 november 2019

Het federaal parket heeft vorig jaar aanzienlijk meer zedendossiers onderzocht. In totaal kwamen er 930 zaken over kinderporno en 263 zaken over pedofilie binnen, zei federaal procureur Frederic Van Leeuw gisteren bij de voorstelling van de jaarstatistieken van het parket. Sinds 2013 is het aantal zedenzaken meer dan verzesvoudigd. Volgens Van Leeuw ligt dat aan sociale media en de technologische vooruitgang. In totaal kwamen er vorig jaar 2.163 dossiers binnen bij het federaal parket -een stijging met 146% in tien jaar tijd, klinkt het. Het aantal terrorismedossiers daalde vorig jaar wel. "Dat laat ons toe andere afdelingen te versterken", aldus nog Van Leeuw. (SRB)