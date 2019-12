Exclusief voor abonnees Fors meer klachten over leveranciers van energie 21 december 2019

De klachten over verkooppraktijken van energieleveranciers stijgen sterk. Dat blijkt uit cijfers van de Ombudsdienst voor Energie. Over Essent liepen dit jaar de meeste klachten binnen, meer dan 250. Die energieleverancier kreeg een hele reeks opmerkingen over deur-aan-deurverkoop. "De verkopers hielden mensen onder meer voor dat ze een tevredenheidsenquête ondertekenden, terwijl het in werkelijkheid om een contractvoorstel ging", zegt energieombudsman Eric Houtman. Volgens hem zijn vaak bejaarden of mensen die het niet breed hebben daarvan het slachtoffer. Houtman stelt ook vast dat de telefonische verkoop terug is van weggeweest. Vooral Engie Electrabel loopt daarmee in de kijker. Het heeft afspraken met prijsvergelijkers die consumenten opbellen en hen naar een contract van Electrabel proberen te leiden, vertelt de ombudsman. Ook die praktijk leidt tot veel klachten.

