Exclusief voor abonnees Fors meer drugs onderschept, bendeoorlog op komst 26 juni 2020

00u00 0

Door de wereldwijde coronacrisis is de internationale drugsmokkel de voorbije maanden enorm toegenomen. Dat zegt Kurt Boudry, topman bij de federale politie, die de criminaliteit de voorbije coronamaanden heeft opgevolgd. In de Antwerpse haven werd dit jaar al 18,9 ton cocaïne onderschept, 32% meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. "Meer drugs betekent meer geweld. We verwachten de komende maanden meer afrekeningen. Het is enkele maanden kalmer geweest, maar de eerste granaten zijn al opnieuw gegooid." Ook bij de criminele motorbendes kriebelt het om opnieuw de degens te kruisen. "De drugs en wapens blijven in omloop, de onderlinge strijd om de markt laait weer op", aldus nog de politietopman. (CMG)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen