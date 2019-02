Fors meer conflicten op werkvloer 22 februari 2019

Vorig jaar zijn 2.789 meldingen van psychosociale problemen op het werk binnengelopen bij preventiegroep IDEWE. Dat zijn er ruim een kwart meer dan in 2017. Het merendeel gaat om conflicten op het werk (43%), gevolgd door stress en burn-out door te hoge werkdruk (23%). Pesten sluit met 16% de top drie af. Het jaar ervoor maakte 'slechts' 13% melding van pestgedrag op het werk. De dienst maakt de cijfers bekend naar aanleiding van de Week tegen Pesten, die vandaag start. IDEWE benadrukt dat gepeste werknemers meer mentale gezondheidsproblemen ervaren, zoals angst en depressie. Ook werkgevers kunnen de impact voelen, als de werknemer minder productief is, vaker ziek valt of de onderneming sneller verlaat.