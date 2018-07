FORMULE 1 07 juli 2018

Twee keer de 17de tijd voor Stoffel Vandoorne in de vrije trainingen voor de GP van Engeland in Silverstone. Bij McLaren zijn ze volop aan het experimenteren met de afstelling van de auto, aangezien dat in de huidige F1 niet meer kan gebeuren in de beperkte privétests. Fernando Alonso kwam iets beter uit de verf met een zesde tijd in de tweede training. Degelijk, maar niet meteen representatief voor het niveau van de McLaren, die een tweetal seconden trager is dan de Mercedes van Hamilton (snelste in de voormiddag) en de Ferrari van Vettel (snelste in de namiddagtraining). (JB)