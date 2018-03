Formule 1: sneeuw verstoort tests 01 maart 2018

Zelden meegemaakt in Barcelona: gisterochtend lag er een sneeuwtapijt over het circuit waar de Formule 1 proefstoomt voor het nieuwe seizoen. Het circuitpersoneel maakte de baan wel vrij, maar het bleef sneeuwen en daarna viel nog veel regen. Amper vijf auto's kwamen buiten, en maar eentje zette een tijd neer: de McLaren van Fernando Alonso. Kortom: dag verloren. Vandaag is al de laatste dag van de eerste testweek. De teams onderhandelden nog om misschien ook morgen te blijven testen, maar bereikten daar geen overeenkomst over. (JB)