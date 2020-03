Exclusief voor abonnees Formule 1 ook achtste GP geschrapt 24 maart 2020

Na Australië, Bahrein, Vietnam, China, Nederland, Spanje en Monaco sneuvelt nu ook de Grand Prix van Azerbeidzjan, die voorzien was op 7 juni, als gevolg van de Covid 19-crisis. Officieel heet het dat de organisatoren in samenspraak met de commerciële rechtenhouder en de FIA geen risico's met de gezondheid van personeel en publiek wil nemen, maar uiteraard speelt de aard van het circuit ook mee. Bakoe is een stratencircuit dat heel wat wijzigingen vergt, zoals asfaltering die na de koers weer wordt weggenomen. Werken die nu stilaan hadden moeten kunnen beginnen. Voorlopig is Montreal op 15 juni dus de nieuwe seizoensopener, maar de kans dat ook die nog wordt geannuleerd, groeit iedere dag. De Canadezen lieten immers al weten geen atleten naar de Olympische Spelen te sturen, als die doorgaan.

