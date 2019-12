Exclusief voor abonnees Formula E komt in rijtje van F1 en WRC 04 december 2019

De Formula E krijgt de eer die het verdient. Vanaf het zevende seizoen, 2020-2021, gaat de elektrische Formula door het leven als een officieel wereldkampioenschap en ze mogen zo een plaats innemen in het prestigieuze rijtje van de F1, WRC, WRX en WEC. Wat ooit begon als een droom van Jean Todt (President bij de FIA) en Alejandro Agag (oprichter Formula E) is ondertussen uitgegroeid tot een van de meest competitieve takken binnen de motorsport. Met meer constructeurs dan in de F1, want de FE telt er negen, waar de F1 er vandaag amper vier heeft, motorenleverancier Honda inbegrepen. (JCA)