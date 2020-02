Exclusief voor abonnees Formatie 03 februari 2020

00u00 0

Meneer Geens, als een deus ex machina toverde het hof u plots uit zijn hoed en stuurde de heren Coens en Bouchez even plots de laan uit. Het onsuccesvolle aanmodderen van beide heren werd door het hof misschien al te lang voor zinledig aanzien en dus werd er naar een andere informateur uitgekeken. Iets ouder, iemand met meer politieke ervaring en misschien gepaard gaande met de wortel om ooit premier van België te mogen/kunnen worden. Al bedacht, meneer Geens, welk gewicht en/of ontzag u als premier met uw CD&V in een geel-rode coalitie zou betekenen? Zoveel als de MR in de voorgaande regering: niet veel dus. Met amper 12 zetels in het parlement zal u nooit het verschil kunnen maken. Mocht u toch voor een Vivaldi-coalitie gaan, wees er dan maar van overtuigd dat u de Vlamingen verraadt.En dit zal uw partij zich bij de eerstkomende verkiezingen zwaar bekopen. Bovendien zal de politieke geloofwaardigheid nog een zoveelste opdoffer krijgen, tot groot genoegen van alle populisten. U doet maar, meneer Geens, wij zullen onze conclusies wel trekken.

Paul Hernalsteen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis