Formatie: Alle ogen op partijbureau CD&V

Koninklijke opdrachthouders Patrick Dewael (Open Vld) en Sabine Laruelle (MR) hoopten dit weekend nog een vergadering te hebben met de verschillende partijen over een kadernota rond begroting, socio-economische hervormingen, migratie... Maar sommige partijen zijn nog niet klaar om de stap naar echte onderhandelingen te zetten. Sp.a, die mathematisch niet nodig is in een Vivaldi-coalitie, wil dat er eerst meer inhoud op tafel ligt vooraleer ze zich engageert en CD&V is nog niet bereid om N-VA te lossen. De kwestie zal maandag besproken worden op het partijbureau van CD&V. In 'Terzake' zei Koen Geens dat de beslissing om deel te nemen aan zo'n gezamenlijke paars-groen-oranje vergadering daar genomen moet worden. Een noodregering komt er in ieder geval niet. De meeste partijen geven aan dat ze dat "zever" vinden, omdat een noodregering in de praktijk neerkomt op een echte regering. Wie budgettaire maatregelen moet nemen om een tekort van 12 miljard recht te trekken, kan niet anders dan ideologische keuzes maken, met een stabiele meerderheid. Bovendien gaf de koning Dewael en Laruelle de opdracht om een volwaardige regering te vormen, geen noodregering. Maandag moet het duo verslag uitbrengen bij de koning. (ARA)

