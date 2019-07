Formateur is terug... en bezoekt voetbalstadion DDW

16 juli 2019

05u00 0 De Krant Terwijl de onderhandelaars voor een Brusselse regering in de laatste rechte lijn zijn beland, beweegt er in Vlaanderen nog altijd niet veel. Nadat hij een week lang in Colombia vertoefde als Antwerps burgemeester, ging Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA) gisteren gewoon door op dat elan.

In het stadion De Kuip woonde hij als burgemeester een congres van de steden Rotterdam en Antwerpen over het beveiligen van de havens bij, compleet met selfie bij het gras van Feyenoord. Officieel wacht De Wever nog altijd op het eindrapport van de federale informateurs voor hij in Vlaanderen zijn coalitiepartners kiest. Maar onder de waterlijn gaan de gesprekken over zijn formatienota verder. (DDW)