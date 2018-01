Forfait voor Flipkens, halve finale voor Mertens? 00u00 0

Geen fijne 32ste verjaardag voor Kirsten Flipkens (WTA 73) gisteren. Vanwege wat schouderproblemen liet ze verstek gaan voor haar tweede ronde op het WTA-tornooi van Hobart tegen Alison Riske (WTA 89). Met de Australian Open die maandag van start gaat, was het waarschijnlijk beter om geen risico's te nemen. Elise Mertens (WTA 36) speelde afgelopen nacht dan weer voor een plaatsje bij de laatste vier in Tasmanië. De titelverdedigster in Hobart moest daarvoor in de kwartfinale wel voorbij de Roemeense Monica Niculescu (WTA 85) geraken en dat was een heruitgave van de finale vorig jaar. (FDW)

