Forfait Timmers weegt té zwaar in 4x100m vrij 04 augustus 2018

00u00 0

Zonder Pieter Timmers leek het voor de estafette van de 4x100m vrij op een mission impossible om zich te plaatsen voor de finale. Het viertal Sebastien De Meulemeester, Emmanuel Vanluchene, Valentin Borisavljevic en Jasper Aerents strandde op de veertiende plek in de reeksen met 3:18.36, bijna vijf seconden boven het BR in Rio. "Deze stap terug is logisch, met een ploeg die voor de helft vernieuwd is", aldus Jasper Aerents. "Veel sneller zat er niet in." (BF)

