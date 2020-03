Exclusief voor abonnees Forfait Casse, rentree Nikiforov 03 maart 2020

00u00 0

JUDO GP RABAT

Matthias Casse zegt uit voorzorg af voor de Grand Prix van Rabat. De 23-jarige Antwerpenaar zou zaterdag aantreden in de categorie tot 81 kilogram maar omdat hij wat last heeft van zijn knie, neemt hij geen risico's. Casse, tweede op de wereldranking, is al zeker van zijn olympisch ticket. Begin mei staat het EK in Praag nog op zijn programma. Toma Nikiforov maakt na een lange revalidatie zijn competitierentree in Rabat. De 27-jarige Europese kampioen van 2018 in de categorie tot 100 kilo heeft tot 30 mei de tijd om op te klimmen op de olympische ranking: de Brusselaar staat nu 53ste, hij moet in de top 25 geraken. (VH)

Aanbieding loopt nog 02 dagen 17 uren 29 minuten 37 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode