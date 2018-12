Ford Focus én Clipper zijn VAB-gezinswagens 2019 01 december 2018

De Ford Focus (foto) is door automobielorganisatie VAB uitgeroepen tot gezinswagen van 2019. In de categorie vanaf 19.500 tot 30.500 euro ging die titel naar de Ford Focus Clipper. Het is de eerste maal dat eenzelfde merk in de twee prijscategorieën wint. Bij de elektrische modellen won de Nissan Leaf. Aan de 32ste editie van de VAB-gezinswagenverkiezing namen 23 auto's deel. Een jury van 19 journalisten en 68 gezinnen bracht haar stem uit. Volgens de gezinnen is de Ford Focus "een ruime wagen met een mooi design, die zeer comfortabel rijdt". De Clipper bestempelden ze als een "goed uitgeruste gezinswagen met een performante automaat en goede prestaties". (SPK)

