Ford creëert onzekerheid door gebrek aan winstprognose 17 januari 2019

Autobouwer Ford heeft Wall Street gewaarschuwd dat de winst in het vierde kwartaal lager zal uitvallen dan verwacht. Dat is te wijten aan stijgende grondstofkosten, negatieve wisselkoerseffecten en de wereldwijde handelsspanningen. Voor dit jaar is er volgens Ford wel ruimte voor een verbetering van de winst en omzet. Maar de autobouwer weigert een winstprognose naar voren te schuiven. "Dat zal Ford niet helpen om het vertrouwen van de beleggers te herstellen", zeggen analisten.

