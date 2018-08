Forceert Courtois het wel? 06 augustus 2018

De aanslepende transfer van Thibaut Courtois zorgt voor nervositeit op alle niveaus. De druk op Chelsea om hem aan Real Madrid te verkopen wordt aan alle kanten opgevoerd. Zelfs trainer Maurizio Sarri stuurt aan op een snelle oplossing: "Ik ben niet geïnteresseerd in wat zijn makelaar zegt. Ik wil hetzelfde horen van hem. Ik wil enkel supergemotiveerde spelers." De Italiaan had vorige week een telefonisch onderhoud met Courtois en toonde begrip: de doelman wil naar Real om dichter bij zijn kinderen te zijn en ook voor de sportieve uitdaging. Real zocht dit weekend weer contact met de directie van Chelsea. Beide clubs zijn nog altijd on speaking terms over de transfer, maar zolang The Blues geen vervanger hebben gevonden, gaat het licht niet op groen. Een spelletje dat ze mogelijk tot op de laatste transferdag, donderdag, spelen. Real is bereid tot 40 miljoen euro te betalen, inclusief bonussen. Op Bernabéu maken ze zich niet te veel zorgen. Daar voelen ze dat, indien nodig, Courtois een overgang wel zal forceren, in tegenstelling tot Hazard. Courtois gaf gisteren de aftrap voor Genk-STVV, maar wordt vandaag in Londen verwacht. Tenminste als hij komt opdagen - wat extra druk kan geen kwaad. "Ik ga nu geen commentaar geven", zei Courtois. "Het is delicaat. Op dit moment ben ik vrij rustig." (KTH/SJH)

