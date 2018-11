Football Leaks maakt contract De Bruyne openbaar 24 november 2018

300.000 euro per week

Opnieuw ligt het contract van Kevin De Bruyne op straat. Football Leaks kon zijn handen leggen op de officiële documenten. De Rode Duivel (27) verdient bij Manchester City, zoals eerder al bekend, een gegarandeerd salaris van ongeveer 300.000 euro per week. Een basisloon van 10 miljoen per jaar dit seizoen, dat de komende jaren oploopt tot 12,3 miljoen. Daarbovenop is hij zeker van een loyauteitspremie van 2,8 miljoen per jaar die oploopt tot 3,9 miljoen per jaar. Jaarlijks verzekert hij zich ook van 1,1 tot 2,1 miljoen aan portretrechten. Minstens 270.000 euro per week dus. Dat wordt nog opgedreven met prestatiegerichte bonussen. Hij krijgt tussen 1,1 en 1,7 miljoen als hij in 60% van de matchen zeker 45 minuten speelt. De winstpremies zijn: 1,1 miljoen (Champions League), 840.000 euro (Premier League), 336.000 (FA Cup), 336.000 (Europa League), 84.000 (League Cup), 84.000 (Super Cup), 84.000 (FIFA World Cup voor Clubs). Ook voor individuele prijzen wordt hij beloond : 448.000 voor de Ballon d'Or (224.000 bij een podiumplek), 110.000 voor een plek in PFA Team of the Year, 336.000 euro voor PFA Player of the Year. (KTH)

HLN