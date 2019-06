Exclusief voor abonnees Foorkramers krijgen zware boetes na val bij afbraak reuzenrad 13 juni 2019

Twee foorkramers, één Nederlander en één man uit Destelbergen, hebben in de Brugse rechtbank boetes tot 12.000 euro gekregen, deels met uitstel, voor een arbeidsongeval op de Zeedijk in Nieuwpoort. Bij de afbraak van het reuzenrad viel een Nederlandse arbeider 2,5 jaar geleden vier meter naar beneden. Hij raakte zwaargewond. Ook een Roemeense collega deelde in de klappen. Volgens het arbeidsauditoraat hadden de twee foorkramers die verantwoordelijk waren voor het rad geen enkel beleid rond veiligheid. "Hun materiaal voldeed niet en de slachtoffers verklaarden zelf dat ze nooit instructies kregen rond de veiligheid bij de afbraakwerken." Ook de Brugse strafrechter oordeelde gisteren dat het veiligheidsbeleid van de foorkramers ernstige gebreken vertoonde. R.B. (37) uit Destelbergen werd in 2007 en 2015 al veroordeeld voor arbeidsongevallen op zijn attracties. De man kreeg gisteren 12.000 euro boete, waarvan hij de helft effectief moet betalen. Zijn Nederlandse collega werd veroordeeld tot een geldboete van 7.200 euro, waarvan 4.800 met uitstel. Beiden geven hun arbeiders naar eigen zeggen voortaan wél een opleiding rond veilig werken in de hoogte. (SDVO)

