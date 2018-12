Fons (7) zag daklozen in Brussel. Sindsdien slaapt hij op kartonnen doos 14 december 2018

00u00 0

Afgelopen weekend ging deze jongen samen met z'n broer en mama naar een dinosaurusshow kijken in Brussel. Maar het waren toch vooral de daklozen in de metro die een diepe indruk achterlieten op Fons Stikkers (7) uit Heist-op-den-Berg. "Toen hij maandagavond naar bed moest, zei hij dat hij op een kartonnen doos wilde slapen, 'om te voelen hoe dat voor die arme mensen is'", vertelt zijn moeder. "Ik zag dat eerst niet zitten, maar heb het hem uiteindelijk toch laten proberen. 'Hij zal het toch snel voor bekeken houden', dacht ik. Intussen zijn we drie nachten verder en hij slaapt nóg op die doos. Fons is een mooi ventje, vanbuiten én vanbinnen." (AVH)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN