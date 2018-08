Fonds Medische Ongevallen werkt bijzonder traag 06 augustus 2018

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft een audit bevolen om uit te zoeken wat er fout loopt bij het Fonds Medische Ongevallen (FMO). Dat werd in 2010 opgericht om slachtoffers van medische fouten binnen de zes maanden advies te geven over de aansprakelijkheid, in plaats van hen een lange juridische procedure te laten doorlopen. Maar door een personeelstekort en een geflopt ICT-project heeft het FMO intussen een grote achterstand opgebouwd, waardoor dossiers bijna evenlang aanslepen als voor de rechtbank. Zo zijn 43 dossiers uit 2012 en 244 uit 2013 vandaag nog altijd in behandeling. Ook stappen steeds minder mensen - meestal vertegenwoordigd door een ziekenfonds - naar het FMO: waar in 2013 nog 1.102 mensen een dossier indienden, waren dat er vorig jaar amper 507. "Wij willen de gebrekkige werking van het FMO structureel aanpakken, maar dat gaat niet zonder slag of stoot", klinkt het bij het kabinet-De Block. De resultaten van de audit worden volgende maand verwacht. (SSL)

