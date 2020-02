Exclusief voor abonnees Folders vanaf maart nog twee keer per week in de bus 21 februari 2020

Bpost gaat vanaf volgende maand nog maar twee keer per week niet-dringende brievenpost bedelen. Er wordt gestart met reclame: folders zoals die van bijvoorbeeld Aldi zullen vanaf 2 maart nog maar op twee dagen per week in de bus vallen. Het postbedrijf past zich zo aan de wijzigende realiteit en de verwachtingen van de klant aan, klinkt het. Er worden nu eenmaal veel minder brieven verstuurd. "Vanaf midden maart is de rest van de niet-prioritaire brievenpost aan de beurt", klinkt het bij bpost. De postbode zal nog steeds elke dag in het straatbeeld te zien zijn, verzekert het bedrijf. "Kranten, magazines, brieven met een priorzegel en rouwbrieven worden nog steeds elke weekdag beleverd, pakjes zelfs zeven op zeven."

