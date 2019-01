Folder moet papa's ouderschapsverlof doen opnemen 16 januari 2019

Bijna 7 op de 10 vaders nemen geen ouderschapsverlof. En daar wil Minister van Gelijke Kansen Kris Peeters (CD&V) verandering in brengen. Met de campagne 'Ouderschapsverlof zoekt vaders' wil hij de onwetendheid wegwerken en aantonen dat het een recht is om als man vier maanden thuis te blijven om voor de kinderen te zorgen. "Het kan ook voor een meer evenwichtige taakverdeling tussen vrouwen en mannen zorgen bij de opvoeding." Papa's vertegenwoordigden amper een derde van de 69.260 ouders die in 2017 ouderschapsverlof namen. Nochtans geven steeds meer vaders aan meer bij hun kinderen te willen zijn. Peeters stopt daarom voortaan een informatiefolder over ouderschapsverlof in de gekende 'Roze Doos' met staaltjes die kersverse ouders in de materniteit krijgen. (SPK)

