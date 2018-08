Foket: "Niet te zot doen in Bordeaux" 24 augustus 2018

Dubbel gevoel bij Thomas Foket. "Het was belangrijk om de nul te houden. Dit is zeker geen slechte uitgangspositie." Al besefte de rechtsachter dat Gent eigenlijk met een bonus naar Zuid-Frankrijk had moeten trekken. "Iedereen heeft het gevoel dat er meer in zat. Dit is een gemiste kans. Maar we hebben geen enkele reden om te denken dat Bordeaux ons volgende week plots kapot gaat spelen. We moeten daar gewoon niet te zot doen en onze kans afwachten. Dan zullen er ongetwijfeld ruimtes ontstaan voor ons." (VDVJ)